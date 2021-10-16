В подмосковной школе отравились 20 детей

В школе № 7 подмосковного города Клин произошло массовое отравление детей.

Это случилось в пятницу, 15 октября.

Школьники позавтракали около 9 утра, а примерно в 11 часов им стало плохо.

Как сообщает «РЕН ТВ», с признаками ротовирусной инфекции за медицинской помощью обратились 20 детей, а на данный момент в больнице остаются шестеро из них. По предварительным данным, среди отравившихся есть первоклассники.

Школьная столовая © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Родители детей рассказали телеканалу, что школьные повара уволились и вместо них якобы работали студенты колледжа. Официально эта информация пока не подтверждена.

«С 17:00 рвота частая и понос, в 21:00 появилась кровь в рвоте, вызвали скорую, забрали в приемный покой, сдали анализы, диагноз пищевая токсификация», — приводит SHOT слова матери одного из пострадавших.

По информации Mash, в реанимацию попала девочка 16 лет сахарным диабетом.



К проверке факта отравления детей в школе приступили Клинская городская прокуратура и управление Следственного комитета. В областном ГСУ СК сообщили ТАСС, что всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает.

«Ридус» ранее писал о том, что в больницу с сильным отравлением доставили ученика шестого класса одной из московских школ. Выяснилось, что 11-летний мальчик купил в буфете школьной столовой бутылку с зеленым чаем, в которой оказалось моющее средство.

