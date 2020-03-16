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Школьник отравился «моющим средством», выпив из бутылки с зеленым чаем

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© pixabay.com

© pixabay.com

В больницу с сильным отравлением доставили ученика шестого класса одной из московских школ.

Как стало известно РЕН ТВ, 11-летний мальчик купил в буфете школьной столовой бутылку с зеленым чаем.

Сделав несколько глотков, он почувствовал себя плохо. Врачи больницы, куда его госпитализировали, установили, что школьник отравился «моющим средством», сообщает телеканал.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, как это могло произойти.

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