Эксперт: IT-отрасль ждет скорого принятия закона о борьбе с онлайн-пиратами

Представители российской IT-отрасли очень надеются, что законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратством, будет принят Госдумой в самое ближайшее время. Об этом сообщил в интервью «Ридусу» президент «Медиа-Коммуникационного Союза» Михаил Демин.

Документ позволит правообладателям самостоятельно вносить адреса сайтов с нелегальным контентом в специальный реестр, после чего эти ссылки должны будут в течение шести часов удаляться из поисковой выдачи. По сути, речь идет о законодательном закреплении положений антипиратского меморандума. Он был подписан в 2018 году представителями ведущих отечественных IT-предприятий и компаний-правообладателей, а посредником выступил Роскомнадзор.

Механизм удаления ссылок на нелегально размещённый контент из поисковой выдачи был разработан и опробован самой индустрией. Правообладатели единогласно отмечают эффективность этого инструмента в вопросе снижения доступности пиратского контента в выдаче поисковых систем. Суммарно за время действия Меморандума из поисковой выдачи было удалено 29 миллионов ссылок, что в том числе способствовало росту аудитории легальных ресурсов, — рассказал Демин.

Удаление ссылок из поисковой выдачи серьезно осложняет жизнь тем, кто продвигает пиратский контент, нарушая тем самым авторские права, добавил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Для поиска сайтов с бесплатными фильмами и музыкой люди, как правило, используют поисковики. Если ссылки на ресурсы, содержащие нелегальный контент, постоянно удаляются, то это значительно снижает количество посещений подобных сайтов», — пояснил Журавлев «Ридусу».

Демин напомнил, что Роскомнадзор также активно борется с использованием VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к запрещённым на территории РФ онлайн-площадкам, содержащим не только пиратский контент, но и разного рода деструктивные материалы. В 2017 году ведомство обязало VPN-сервисы и анонимайзеры блокировать сайты, которые были включены Федеральной государственной информационной системой (ФГИС) в базу нелегальных ресурсов.



«Несмотря на усилия правообладателей и государства, VPN-сервисы все еще представляют проблему. Я думаю, необходимы дополнительные меры со стороны регулятора», — заключил Михаил Демин.