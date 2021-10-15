«Влияние на психику и поведение»: чем опасны рекомендательные алгоритмы

Одним из первых законопроектов, который будет рассматривать восьмой созыв Госдумы, может стать инициатива о регулировании рекомендательных алгоритмов интернет-площадок. Документ обяжет онлайн-платформы предоставить пользователям возможность отключать подобные сервисы.

Рекомендательные системы используются для продвижения контента, а также для рекламы каких-либо товаров или услуг. При этом никто толком не знает, как алгоритмы решают, что именно попадет в ленту отдельно взятого пользователя. Принцип работы рекомендательных сервисов — тайна, тщательно охраняемая IT-корпорациями. Так, в августе текущего года группа исследователей, работающих над проектом Ad Observatory, попыталась выяснить, какую политическую рекламу видят пользователи Facebook и почему. Администрация соцсети решила заблокировать аккаунты ученых.

Главная задача алгоритмов — заставить людей проводить в онлайн-пространстве все свободное время. Это, считают эксперты, таит в себе большую опасность, поскольку наибольшую вовлеченность создают, как правило, негативные эмоциональные материалы. Речь идет о фейках, всевозможных теориях заговора и прочем деструктивном контенте.



«Любой контент можно использовать как инструмент влияния на психологическое состояние и поведение человека. Если пользователю показывать много негативного контента, то он себя будет чувствовать плохо», — заявил в интервью «Ридусу» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Поэтому государство обязано обеспечить постоянный общественный контроль за рекомендательными алгоритмами, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Люди должны сами решать, хотят они получать контент по выбору искусственного интеллекта или же нет. Данный принцип, собственно, и прописан в законопроекте о рекомендательных сервисах. Государство, разумеется, не должно вмешиваться в управление алгоритмами, но обеспечить за ними постоянный общественный контроль жизненно важно», — сказал Горелкин.

Новые правила необходимо прежде всего распространить на социальные сети и видеохостинги, добавил парламентарий.

«Они оказывают наибольшее влияние на общественное мнение», — пояснил Горелкин.

Напомним, сегодня отключить рекомендательный алгоритм можно только в социальной сети «ВКонтакте». Еще такая функция есть в Facebook, но она, увы, не работает.

«У других просто без вариантов: ешь, что дает алгоритм. Особенно это заметно на фоне происходящих изменений в Instagram, который официально объявил, что в вашей ленте теперь будут появляться посты от других пользователей, на которых вы не подписаны. А ведь это будут посты с аккаунтов не только людей, но и организаций, в том числе политических. У нас в России выступают за право выбора. Таким образом, у рекомендательных сервисов, я считаю, должен быть выключатель, доступный каждому», — рассказывал ранее «Ридусу» Антон Горелкин.