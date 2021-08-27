Эксперт: рекомендательным алгоритмам соцсетей необходим «выключатель»

Три года назад дизайнер из США Кэрин Вайнио пожаловалась на рекомендательные алгоритмы Facebook. Девушка утверждает, что из-за них она не смогла узнать вовремя о смерти ее близкого друга. Более того, перед кончиной друг неоднократно публиковал сообщения о том, что находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако этих постов Кэрин не видела. По словам Вайнио, IT-корпорация настроила свои алгоритмы таким образом, чтобы скрывать от людей неприятные или трагичные новости.

«Не только я не видела сообщений, но и наши общие друзья. Мы не просто потеряли дорогого нам человека, мы еще и не знаем, было ли ему известно, что мы не видим его печальных постов. В век соцсетей, которые, как утверждают IT-корпорации, должны способствовать укреплению связей между людьми, это кажется неприемлемым», — приводит слова Кэрин издание The Verge.

Подобные проблемы наблюдаются не только с рекомендательными сервисами Facebook, но и с алгоритмами других онлайн-платформ. Их работа, увы, непрозрачна: никто толком не знает, как именно функционируют такие системы. При этом алгоритмы зачастую нарушают право граждан на свободное получение информации. Поэтому в последние годы в мире набирает обороты дискуссия о необходимости предоставить интернет-пользователям возможность отключать рекомендательные алгоритмы.

Идея очень хорошая. Однако для ее воплощения нужно проделать большую работу. Фактически из присутствующих в России крупных соцсетей по-настоящему отключить рекомендательный алгоритм можно только во «ВКонтакте». В Facebook формально такая настройка есть, но она не работает. У других просто без вариантов: ешь, что дает алгоритм. Особенно это заметно на фоне происходящих изменений в Instagram, который официально объявил, что в вашей ленте теперь будут появляться посты от других пользователей, на которых вы не подписаны. А ведь это будут посты с аккаунтов не только людей, но и организаций, в том числе политических. У нас в России выступают за право выбора. Таким образом, у рекомендательных сервисов, я считаю, должен быть выключатель, доступный каждому, — прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Если транснациональные IT-корпорации не захотят уважать право россиян на так называемый «выключатель», то «церемониться с ними не стоит», добавил Горелкин.

«Навести порядок у себя в доме можем только мы сами. Не стоит терпеть хамское поведение гостей: либо они соблюдают нормы приличия, либо им указывают на дверь», — заключил эксперт.



Не меньшую обеспокоенность вызывают алгоритмы, направленные на выявление и блокировку деструктивного контента. Очень часто бывает, что онлайн-платформы удаляют контент, который не содержит ничего непотребного.

Например, в мае прошлого года Facebook заблокировал сотни постов, содержащих фотографию советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Снимок уже 75 лет активно используется для иллюстрации победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Но алгоритмы Facebook посчитали фотографию Халдея «похвалой или поддержкой опасных людей и организаций».

«Алгоритмы сработали следующим образом. Модераторы либо внесли изображенный на фотографии серп и молот в список запрещенных символов, где уже присутствует, например, свастика, либо они внесли в этот список конкретную фотографию Евгения Халдея. Вторая версия, на мой взгляд, более вероятна. В первом случае алгоритм блокировал бы абсолютно все фотографии с изображением советской символики, а не только снимок „Знамя Победы над рейхстагом“. Поэтому, я полагаю, в список запрещенных символов была внесена фотография Халдея. А дальше алгоритмы автоматически банили посты с этим изображением», — рассказал управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов.

Он предположил, что русскоязычными модераторами Facebook являются в основном граждане Украины, придерживающиеся националистических взглядов.



«Они руководствуются исключительно своими политическими воззрениями, а не демократическими принципами и здравым смыслом. Когда надо, они ничего противозаконного не находят. А если вы напишете слово „хохол“ на своей странице в Facebook, есть большая вероятность, что вас забанят», — заключил эксперт.