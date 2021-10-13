Россия разрешила вернуться ранее высланным 300 тысячам гастарбайтеров

В России амнистировали ранее высланных из страны за различные нарушения 300 тысяч мигрантов.

Более половину из них составляют граждане Узбекистана, а остальные — граждане Таджикистана.

Им позволено вернуться в Россию на заработки.

Как заявил миграционный юрист портала migrant. mobi Насим Абдуллаев, такое решение было принято, потому что Россия нуждается в трудовых мигрантах. Их нехватка привела к серьезным проблемам в сфере строительства и сельского хозяйства.

Согласно информации, опубликованной на сайте посольства Узбекистана в Москве, Россия разрешила въезд 158 тысячам узбекских граждан, которые были лишены такого права.

«Россия объявила о „миграционной амнистии“ в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны», — говорится в сообщении посольства со ссылкой на первого заместителя МВД РФ Александра Горового.

Он озвучил эту информацию в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

Мигранты у Единого миграционного центра Московской области в Путилково. © Михаил Терещенко / ТАСС

При этом было отмечено, что «миграционная амнистия» не распространяется на тех граждан Узбекистана, которые были депортированы из РФ на основании решений судов.

Ранее стало известно, что правительство России приняло постановление по пилотному проекту о ввозе 10 тысяч граждан Узбекистана для работы в строительной отрасли.

Как сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, заявки на участие в пилотном проекте «чартерных поездов» для строителей-мигрантов подали уже десятки российских компаний. Предполагается, что в Узбекистане строители пройдут обучение, сделают прививки за счет работодателей и получат патент. Это приведет к полному обелению отрасли мигрантов и закрытию того дефицита рабочей силы, который существует в настоящее время в России, отметил замминистра.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нехватка мигрантов стала одной из причин роста инфляции в России. Он напомнил, что прошлогодняя остановка строек на два месяца привела к увольнению и отъезду многих иностранных рабочих.