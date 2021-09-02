В Минстрое рассказали о пилотном проекте «чартерного поезда» для мигрантов

Заявки на участие в пилотном проекте «чартерных поездов» для строителей-мигрантов подали уже десятки российских компаний, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он уточнил, что среди подавших заявки — подразделение IT-компании «Яндекс», которое строит логистические склады.

Заявки также подали инфраструктурная строительная компания «Велесстрой», несколько крупных компаний жилищного строительства и компании, которые строят в том числе космодром Восточный.

В ходе Восточного экономического форума Стасишин рассказал о механизме ввоза трудовых мигрантов из-за рубежа «чартерными поездами» транзитом через Казахстан. По его словам, в пилотном режиме из Узбекистана привезут десять тысяч мигрантов, а механизм планируется отработать до конца года.

Мигранты. © Александр Демьянчук / ТАСС

Предполагается, что в Узбекистане строители пройдут обучение, сделают прививки за счет работодателей и получат патент. Это приведет к полному обелению отрасли мигрантов и закрытию того дефицита рабочей силы, который существует в настоящее время в России, отметил замминистра.

Важно то, что работодатель получит готового моментально выйти на работу профессионального работника той или иной строительной профессии, — объяснил он в интервью «РБК».

В свою очередь, первый замглавы министерства Александр Ломакин сообщил, что, по данным Минстроя на начало августа, дефицит рабочей силы на российских стройках составляет около трех миллионов человек.

Между тем вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, оценивал объем трудовых ресурсов, которые нужно будет привлечь на российские стройки до 2024 года, в пять миллионов человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нехватка мигрантов стала одной из причин роста инфляции в России. Он напомнил, что прошлогодняя остановка строек на два месяца привела к увольнению и отъезду многих иностранных рабочих.