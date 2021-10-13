Ректор «Шанинки» Сергей Зуев отправлен под домашний арест

Тверской районный суд избрал ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директору ИОН «РАНХИГС» Сергею Зуеву меру пресечения в виде домашнего ареста.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении Зуева под стражу.

Под домашним арестом он будет находиться до 7 декабря 2021 года.

Его подозревают в хищении бюджетных денежных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

Напомним, задержание Зуева связывают с расследованием громкого уголовного дела о мошенничестве против вице-президента Сбербанка и бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, которую подозревают в хищении 50 миллионов рублей.



Как сообщил «Ридусу» преподаватель «Шанинки» кандидат политических наук Борис Кагарлицкий, ректор вуза «никак не может быть казнокрадом». По его словам, он серьезный ученый и грамотный управленец. Кагарлицкий склонен полагать, что втягивание вуза в этот скандал может быть связано с желанием закрыть Московскую высшую школу социальных и экономических наук таким способом.

Ранее стало известно, что два директора Сбербанка помещены под стражу и два месяца проведут в СИЗО в связи с делом Марины Раковой. Топ-менеджеры Максим Инкин и Евгений Зак проходят как подозреваемые.

