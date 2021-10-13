Турагент из Рязани обманула два десятка клиентов на миллион рублей

От мошеннических действий 39-летней жительницы Рязани пострадали 22 человека.

По данным следствия, она получила от клиентов деньги за организацию туристического отдыха, который в результате не состоялся. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

В мае жительница Рязани обратилась в полицию с жалобой на то, что приобрела турпутевку, однако в день выезда выяснилось, что тур не оплачен. При этом связаться с турагентом женщине не удалось.

Сотрудники уголовного розыска установили, что турпутевку продала рязанка, которая до недавнего времени работала в одном из турагентств города, но несколько месяцев назад уволилась. Деньги от клиентки она получила, но тур никто не оплатил. При этом договор оформлен не был, потому что клиентка ранее уже пользовалась услугами турагента, осталась довольна и доверяла ей.

Полиция © МВД

«Также оперативники выяснили, что бывшая работница может пользоваться клиентской базой турагентства и, возможно, кто-то еще из этого списка к ней обращался и пострадал, потому что за годы работы в агентстве она завоевала доверие многих заказчиков», — сообщается на сайте регионального УМВД.

В отношении подозреваемой в 22 подобных мошенничествах возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что владельцы фитнес-клуба FITZAL, расположенного на улице Лётной в Мытищах, обманули около шести тысяч клиентов, которые доверились рекламной акции, в рамках которой годовые абонементы продавали по цене от 11 900 рублей. Жители подмосковного города поспешили воспользоваться выгодным предложением, однако уже через два месяца клуб закрылся.