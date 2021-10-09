Владельцы фитнес-клуба в Мытищах обманули около шести тысяч клиентов

Владельцы фитнес-клуба FITZAL, расположенного на улице Лётной в Мытищах, провернули грандиозную аферу.

Жертвами их мошеннических действий оказались около шести тысяч клиентов.

Они наивно доверились рекламной акции клуба, устроившего распродажу абонементов с солидной скидкой. Их продавали по цене от 11 900 рублей за год тренировок.

Жители подмосковного города поспешили воспользоваться выгодным предложением, однако уже через два месяца после начала акции клуб закрылся. Весь персонал был уволен за один день, а администрация перестала выходить на связь, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ремонт, ваши карты заморожены» — гласило объявление на двери пустого спортзала, из которого ночью вывезли все оборудование.

При этом многие клиенты приобрели не только абонементы, но и оплатили индивидуальные занятия с тренерами, включая детских специалистов, которые должны были работать с детьми с ДЦП и синдромом Дауна.

Теперь обманутые клиенты собираются подавать коллективное заявление в прокуратуру. Между тем владельцы бизнес-центра, в котором FITZAL арендовал помещение, уже подали в суд на владельцев клуба, поскольку фитнес-центр задолжал 20 миллионов рублей.

Ранее «Ридус» писал о том, что мошенники, скрывавшиеся под вывеской центра коррекции веса, за все время своей деятельности выманили у жителей Пензы обманным путем около 13 млн рублей. Выяснилось, что сотрудники центра занимались псевдолечением, не имея ни медицинского образования, ни необходимого оборудования.