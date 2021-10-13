Как соцсети «порабощают людей» с помощью рекомендательных алгоритмов

Издание «Лента.ру» опубликовало исследование о влиянии рекомендательных онлайн-алгоритмов на психику человека. В нем утверждается, что задача алгоритмов — заставить людей проводить в социальных сетях все свободное время. Такое положение дел представляет большую опасность для общества, говорится в материале.

«Мы видим то, что подсовывают нам алгоритмы. Они побуждают людей как можно дольше листать ленту, ставить лайки и комментировать. Чем дольше человек смотрит в экран, тем больше рекламы он видит. Именно так цифровые корпорации порабощают людей, зарабатывая на этом миллиарды долларов», — делают вывод авторы исследования.

Как именно алгоритмы решают, что попадет ленту отдельно взятого пользователя, до конца не знает никто. Принцип работы рекомендательных сервисов — тайна, тщательно охраняемая IT-корпорациями. Так, в августе текущего года группа исследователей, работающих над проектом Ad Observatory, попыталась выяснить, какую политическую рекламу видят пользователи Facebook и почему. Администрация соцсети решила заблокировать аккаунты ученых.



Практически все современные онлайн-площадки, работающие с контентом, стремятся использовать рекомендательные алгоритмы, — рассказал в интервью „Ридусу“ директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Чем больше ты знаешь об интересах людей, тем более релевантный контент сможешь им предложить. Чем больше люди лайкают и комментируют тот или иной контент, тем больше контента с аналогичными параметрами появляется в их лентах.

«Разумеется, контент можно использовать как инструмент влияния на психологическое состояние и поведение человека. Если пользователю показывать много негативного контента, то он себя будет чувствовать плохо. А если человек видит в своей ленте контент позитивный, то его состояние, безусловно, улучшится», — добавил эксперт.

IT-корпорации утверждают, что рекомендательные сервисы делают социальные сети более безопасными. Однако зачастую онлайн-алгоритмы удаляют безвредный контент, а деструктивные материалы оставляют без внимания, отметил Зыков.

Недавно в России был обнародован антирейтинг социальных сетей, которые в разное время были уличены в распространении запрещенного в России контента и фейков. Первое место в нем занял Facebook, второе — YouTube, третьим стал Twitter.

Проблема здесь заключается не в алгоритмах как таковых, а в информационной политике самих соцсетей, которые эти алгоритмы настраивают. Таким образом, чтобы исправить ситуацию, когда безопасный контент удаляется, а деструктивный остается в общем доступе, необходимо научиться влиять на политику социальных сетей, — заключил Владимир Зыков.

До конца 2021 года в Госдуму РФ должны внести законопроект о рекомендательных алгоритмах соцсетей и видеохостингов. Документ обяжет онлайн-платформы предоставить пользователям возможность отключать алгоритмы.

«Идея очень хорошая. Однако для ее воплощения нужно проделать большую работу. Фактически из присутствующих в России крупных соцсетей по-настоящему отключить рекомендательный алгоритм можно только во „ВКонтакте“. В Facebook формально такая настройка есть, но она не работает. У других просто без вариантов: ешь, что дает алгоритм. Особенно это заметно на фоне происходящих изменений в Instagram, который официально объявил, что в вашей ленте теперь будут появляться посты от других пользователей, на которых вы не подписаны. А ведь это будут посты с аккаунтов не только людей, но и организаций, в том числе политических. У нас в России выступают за право выбора. Таким образом, у рекомендательных сервисов, я считаю, должен быть выключатель, доступный каждому», — заявил ранее «Ридусу» депутат Госдумы Антон Горелкин.