Путин указал на основную причину роста стоимости газа в Европе

Дефицит электроэнергии в Европе является основной причиной роста цен на газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

По словам главы государства, «дефицит сложился из-за снижения выработки на ветряных электростанциях». В результате, отметил Путин, цена на электроэнергию подскочила, что, собственно, и стало «спусковым крючком» для увеличения стоимости газа.

Кроме того, европейские игроки энергетического рынка предпочли не спешить с заполнением газовых хранилищ, которые к весне этого года оказались абсолютно пустыми в связи с холодной зимой. Владимир Путин считает, что они «понадеялись на спот» и это придало ценам «дополнительный импульс».

Высокие цены на газ не выгодны ни производителям сырья, ни потребителям. Подобная конъюнктура может обернуться «негативными последствиями для всех», указал Путин.

Ранее президент заверил европейских партнеров в том, что Россия готова помочь стабилизировать растущие цены на газ, увеличив поставки в Европу. Также он попросил «Газпром» не наращивать экспорт энергоносителей в обход территории Украины. После этих высказываний Путина цены на газ, которые 6 октября стали в десять раз выше, чем в начале 2021 года, начали снижаться.

«Владимир Путин призвал увеличить поставки газа в Евросоюз, чтобы Европа смогла заполнить свои хранилища и спокойно пройти осенне-зимний период. Россия в очередной раз продемонстрировала, что является надежным экономическим партнером. Москва всегда четко и последовательно выполняла заключенные международные договоры», — прокомментировал «Ридусу» доктор экономических наук Никита Кричевский.

