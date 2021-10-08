Эксперт оценил роль Путина в решении энергетических проблем Европы

Доктор экономических наук Никита Кричевский оценил заявление президента России Владимира Путина о поставках газа в Европу, после которого мировые цены на энергоносители существенно снизились.

Путин сказал, что Россия готова помочь стабилизировать растущие цены на газ, увеличив поставки в ЕС. Кроме того, президент попросил «Газпром» не наращивать экспорт энергоносителей в обход территории Украины. После этих высказываний цены на газ, которые 6 октября стали в десять раз выше, чем в начале 2021 года, начали резко снижаться. Так, на закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу кубических метров, что в 1,5 раза ниже исторического максимума в 1920 долларов за тысячу кубометров, который был достигнут в этот же день.

Президент действует по-человечески, — прокомментировал заявление главы государства Кричевский. — Путин призвал увеличь поставки газа в Евросоюз, чтобы Европа смогла заполнить свои хранилища и спокойно пройти осенне-зимний период. Россия в очередной раз продемонстрировала, что является надежным экономическим партнером. Москва всегда четко и последовательно выполняла заключенные международные договоры.

«Стоит отметить, что в газовом коллапсе виноваты не мы, а Европа. Это в ЕС начали тяготеть к биржевой торговле. Россия Европу к этому не подталкивала», — заключил Никита Кричевский.

Журналисты Financial Times обращатили внимание, что больше всего от мирового скачка цен на газ пострадала Великобритания. В безветренную погоду, когда доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны уменьшается, от газа зависит 50% производства энергии в королевстве.