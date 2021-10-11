На Украине непривитых граждан не пустят в общественный транспорт и кафе

Власти Украины решили ужесточить ограничения, касающиеся граждан, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

В частности, им запретят посещать кафе и пользоваться общественным транспортом.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, предложение внести такие изменения в постановление правительства по противодействию пандемии прозвучало на совещании под председательством главы государства.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ужесточение некоторых ограничений для непривитых граждан вызвано ростом числа случаев заражения COVID-19.

Участники совещания также сошлись на том, что вакцинация является единственной возможностью избежать полного локдауна на Украине. На это указывает и тот факт, что 97% госпитализированных с коронавирусом пациентов не были привиты, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцинация © pixabay.com

Число летальных исходов, вызванных COVID-19, возросло на Украине за последние сутки почти в три раза.

Ранее Ляшко объявил, что производство отечественной вакцины от коронавируса планируется начать в будущем году. Глава Минздрава Украины уточнил, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и против COVID-19.