Минздрав Украины анонсировал собственную вакцину от COVID-19

Производство отечественной вакцины от коронавируса планируется начать в будущем году, заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Отвечая на соответствующий вопрос президента страны Владимира Зеленского, министр сообщил, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и против COVID-19.

«В этом году мы четко будем знать дедлайны изготовления вакцин. Но уже в следующем году точно с линии сойдет первая украинская вакцина», — цитирует Ляшко «РИА Новости».

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Украина должна иметь собственные мощности для производства вакцин от коронавируса, а в начале мая секретарь СНБО Алексей Данилов информировал, что три группы украинских ученых разработали прототипы вакцин от этой инфекции.

Производство вакцины © Петр Ковалев/ ТАСС

В июне власти Украины разрешили въезд иностранцам без теста на коронавирус с условием, что те предоставят сертификат о вакцинации препаратами Pfizer — BioNTech, AstraZeneca — Oxford, Serum Institute of India — Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm — BIBP и Sinovac. Российская вакцина «Спутник V» не вошла в этот список, поскольку не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Впрочем, даже когда ВОЗ одобрит «Спутник V», привитые им туристы, скорее всего, по-прежнему не смогут въехать на Украину без теста на COVID-19, поскольку в стране принято постановление, запрещающее регистрировать препараты от коронавируса, «разработанные или произведенные страной-агрессором», каковой Киев считает Россию.