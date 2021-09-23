ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснилось, что почти треть жителей России ежедневно тратит на соцсети более трех часов.

Дольше других в них проводит время молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (72% респондентов).

«Среди российской аудитории социальных сетей и мессенджеров почти каждый третий (29%) тратит на них более трех часов в день, 16% — от двух до трех часов, 25% — один-два часа в день, 19% — полчаса, а 9% — менее получаса», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте центра.

Новостными материалами чаще всего интересуются 49% респондентов, а политикой — 42% опрошенных.

Публикации о саморазвитии выбирают 39%, юмористические картинки и видео предпочитают 37%, а едой и рецептами интересуются 36%.

Соцсети © pixabay.com

Топ-5 самых популярных в России соцсетей и мессенджеров составили WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%). Те же соцсети и мессенджеры имеют наибольшую ежедневную аудиторию: WhatsApp — 63%, YouTube — 39%, Instagram — 33%, «ВКонтакте» — 30% и Telegram — 22%.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила 22 сентября о создании реестра действующих в России социальных сетей.

