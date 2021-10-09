Московская антидопинговая лаборатория не сможет исследовать пробы крови

У московской антидопинговой лаборатории было отозвано разрешение на выполнение анализа проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

Такое решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), одобрив рекомендацию дисциплинарного комитета организации.

Как сообщается в пресс-релизе WADA, московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, немедленно получила уведомление о данном решении.

Исполком также оставил за лабораторией право обжаловать лишение лицензии на тестирование крови в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это можно будет сделать в течение 21 дня.

Ранее «Ридус» писал о том, что 21 июля президент WADA Витольд Банька объявил, что ситуация с допингом в российском спорте за последние годы существенно улучшилась и «эпопея» с допинг-скандалами закончена. «Конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», — сказал Банька. Впрочем, глава WADA отметил, что российскому антидопинговому агентству РУСАДА и российским спортсменам не следует ждать скорого «помилования».

Напомним, в 2020 году после пересмотра дела о допинговых нарушениях в российском спорте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Кроме того, CAS обязал РУСАДА выплатить 1,27 млн долларов в качестве компенсации судебных расходов.

Членство РУСАДА в WADA может быть восстановлено только после перечисления почти 2 млн долларов в качестве штрафов и компенсаций. Согласно решению CAS, Россия не сможет до 2022 года проводить олимпиады, паралимпиады и чемпионаты мира.