Мясников рассказал о последствиях приема обезболивающих

Многие нестероидные противовоспалительные препараты, которые чаще всего называют обезболивающими, могут быть опасны для здоровья, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, они провоцируют подъем давления, гипертонические кризы и инфаркты.

«И абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», — цитирует Мясникова «РИА Новости».

Он также указал на то, что обезболивающие плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует в первую очередь проверять именно почки.

Кроме того, врач предупредил, что обезболивающие можно принимать только в сочетании с препаратами для желудка, поскольку в противном случае, может развиться язва, пишет агентство.

Ранее Мясников объяснил, почему низкое содержание гемоглобина в крови представляет опасность для здоровья. По его словам, низкий уровень гемоглобина приводит к быстрой утомляемости, а также к усиленной потере волос.

Как писал «Ридус», Мясников развеял миф о том, что человеку с инфарктом следует дать таблетку нитроглицерина. Он заявил, что этот препарат может убить при сердечном приступе, поскольку приводит к резкому падению давления.