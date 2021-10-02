Мясников рассказал об опасности низкого гемоглобина в крови
- 02 октября 2021, 20:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему низкое содержание гемоглобина в крови представляет опасность для здоровья.
В эфире собственной программы на телеканале «Россия-1» он отметил, что низкий уровень гемоглобина приводит к быстрой утомляемости.
Также возможна усиленная потеря волос, приводит его слова ФАН.
Мясников добавил, что главным образом эта проблема касается представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что они проходят различные исследования и сдают анализы, причины низкого гемоглобина зачастую так и остаются неизвестными.
Врач также обратил внимание, что у женщин гемоглобин может понизиться из-за регулярной обильной менструации, пишет издание. В качестве еще одной причины он указал проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, поскольку даже у молодых людей часто выявляют язвенный колит, болезнь Крона или полипы, которые кровят.
Ранее Мясников предупредил об опасности популярного «эликсира молодости», рецептом которого поделилась певица Маша Распутина. Она рекомендовала выпивать натощак шесть стаканов теплой воды с добавлением перекиси водорода. По словам телеведущего, такой рецепт не просто бесполезен, но может нанести вред здоровью, если «переборщить» с дозировкой.
Как писал «Ридус», Мясников развеял миф о том, что человеку с инфарктом следует дать таблетку нитроглицерина. Он заявил, что этот препарат может убить при сердечном приступе, поскольку приводит к резкому падению давления.
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