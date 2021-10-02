Мясников рассказал об опасности низкого гемоглобина в крови

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему низкое содержание гемоглобина в крови представляет опасность для здоровья.

В эфире собственной программы на телеканале «Россия-1» он отметил, что низкий уровень гемоглобина приводит к быстрой утомляемости.

Также возможна усиленная потеря волос, приводит его слова ФАН.

Мясников добавил, что главным образом эта проблема касается представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что они проходят различные исследования и сдают анализы, причины низкого гемоглобина зачастую так и остаются неизвестными.

Врач также обратил внимание, что у женщин гемоглобин может понизиться из-за регулярной обильной менструации, пишет издание. В качестве еще одной причины он указал проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, поскольку даже у молодых людей часто выявляют язвенный колит, болезнь Крона или полипы, которые кровят.

Анализ крови © pixabay.com

Ранее Мясников предупредил об опасности популярного «эликсира молодости», рецептом которого поделилась певица Маша Распутина. Она рекомендовала выпивать натощак шесть стаканов теплой воды с добавлением перекиси водорода. По словам телеведущего, такой рецепт не просто бесполезен, но может нанести вред здоровью, если «переборщить» с дозировкой.

Как писал «Ридус», Мясников развеял миф о том, что человеку с инфарктом следует дать таблетку нитроглицерина. Он заявил, что этот препарат может убить при сердечном приступе, поскольку приводит к резкому падению давления.