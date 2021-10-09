Число погибших при взрыве в мечети на севере Афганистана возросло до 150

В результате взрыва, произошедшего 8 октября в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, погибло уже 150 человек.

Первоначально сообщалось о 50 жертвах теракта.

Как сообщает афганская газета Etilaat Roz со ссылкой на источники во властных структурах региона, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести.

Среди погибших и раненых очень много детей и подростков, уточняет издание. Церемония погребения жертв трагедии уже началась в Кундузе.

Радикальное движение «Талибан» *, захватившее власть в Афганистане, пообещало найти причастных к теракту боевиков группировки «Исламское государство» *, которая взяла на себя ответственность за случившееся.

По предварительным данным, взрыв в мечети устроил террорист-смертник во время пятничной молитвы.



За неполные семь дней это уже третье нападение на религиозное сооружение в стране.

Напомним, 3 октября в Кабуле недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана произошел мощный взрыв. В это время там проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» *Забихуллы Муджахида. В результате теракта погибли 12 человек.

В среду, 6 октября, в одной из мечетей в провинции Хост на юго-востоке страны произошел взрыв, жертвой которого стал один прихожанин, еще 14 получили ранения. В обоих случаях ответственность за случившееся взяли на себя боевики ИГ *.