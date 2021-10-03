Рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв. Есть жертвы

Недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана произошел мощный взрыв.

В это время там проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» *.

Телеканал Kabul News также сообщил о перестрелке, предположительно, между талибами * и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» *, которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» *.

«Взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие», — написал Муджахид на своей странице в Twitter. Число жертв он не уточнил.

По информации катарского телеканала Al Jazeera, сотрудники службы безопасности «Талибана» * задержали трех человек, подозреваемых в совершении взрыва.

Позднее телеканал сообщил, что погибли не менее 12 человек погибли, 32 ранены.



Отмечается, что целью это теракта было уничтожение руководства талибов * и чиновников временного кабмина Афганистана, в частности, представителей Минобороны.



* запрещенная в России террористическая организация.

