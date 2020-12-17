Желающих похудеть жителей Пензы обманули на 13 млн рублей

Мошенники, скрывавшиеся под вывеской центра коррекции веса, за все время своей деятельности выманили у жителей Пензы обманным путем около 13 млн рублей.

Этой суммой злоумышленники завладели за период с 2016 года по 8 сентября 2017-го, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Выяснилось, что сотрудники центра занимались псевдолечением, не имея ни медицинского образования, ни необходимого оборудования. После лжеобследования пациентов с лишним весом им ставился неутешительный диагноз, который требовал срочного лечения. Находясь под психологическим давлением, многие из пациентов соглашались на дорогостоящее лечение. Зачастую они отдавали злоумышленникам последние накопления. Конечно, ни о какой эффективности так называемого лечения и речи не могло быть.

Накануне Пензенский областной суд вынес приговор участникам преступной группы.

«Фактический управляющий центра приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, — рассказали ФАН в пресс-центре Пензенского областного суда. — Номинальный директор центра приговорена к двум годам и шести месяцам, еще две сотрудницы — к двум годам и двум годам шести месяцам».

Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что правоохранителираскрыли сеть «медицинских» клиник, сотрудники которой обманули более 11 тысяч пациентов на миллиард рублей. Мошенническая схема выглядела так: работники кол-центров приглашали россиян на обследование, а пришедших в клинику клиентов лжеврачи убеждали в необходимости срочного лечения. Для его оплаты пациентов уговаривали брать кредиты на крупные суммы.