В Подмосковье «черные коллекторы» избили 60-летнюю мать должника

В селе Константиново Сергиево-Посадского городского округа Московской области «черные коллекторы» наводят ужас на всю семью, требуя продать дом для оплаты долгов сына.

В ночь с 6 на 7 июля они сожгли «коктейлем Молотова» принадлежащий семье автомобиль и выбили камнями окна в доме.

На днях коллекторы напали на 60-летнюю женщину, требуя продать единственное жилье и выплатить долг за 33-летнего сына в размере 10 млн рублей. При этом, как выяснилось, он занимал гораздо меньшую сумму.

Побывавший на месте событий местный журналист Андрей Трофимов рассказал, что полиция отказывает в возбуждении уголовного дела. «Возможно, все дело в том, что вымогатели по имени Мага и Али из Дагестана имеют связи в структурах власти», — цитирует его Readovka.

Как писал ранее «Ридус», в Петербурге судебный пристав Дмитрий Степанов выкупил у компании «Стройком» право требования долга у физического лица. Документы он принес на исполнение по месту своей работы — в Левобережный отдел судебных приставов. И затем стал действовать как коллектор, требуя оплатить долг.

Также сообщалось, что в июне 2021 года в городе Кохма Ивановской области местный житель открыл огонь по явившимся к нему сборщикам долгов, убил одного и двоих ранил.

