Судебный пристав стал выбивать выкупленный им долг уже как коллектор

В Петербурге судебный пристав Дмитрий Степанов выкупил у компании «Стройком» право требования долга у физического лица.

Документы он принес на исполнение по месту своей работы — в Левобережный отдел судебных приставов. И затем стал действовать как коллектор, требуя оплатить долг, сообщила юрист Полина Ильина, представляющая интересы должника.

Она назвала произошедшее классическим случаем конфликта интересов.

«По закону он не должен был направлять запрос в свой же отдел. Сейчас [Степанов] продолжает исполнять эту сделку, одновременно работая судебным приставом», — объяснила Ильина в интервью Znak.com.

По данным суда, житель Петербурга Вячеслав Наумов задолжал компании «Стройком» 674 тысяч рублей за ремонт и изготовление мебели. При этом он считает, что его обманули, «накрутив много денег сверху», и обжаловал решение в кассационном порядке.

Впервые Наумов встретился со Степановым во время визита в «Стройком», где гендиректор фирмы представила нынешнего пристава как юриста организации.

По словам должника, Степанов пригрозил ему прийти в Новый год домой с приставами и полицией, взломать дверь и вынести всю мебель. Эти слова Наумов принял за реальную угрозу его семье, поскольку в одной квартире с ним проживают жена и маленький ребенок.

О том, что коллектор работает судебным приставом, Наумов узнал только в Левобережном отделе, где столкнулся с ним на лестнице. В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов подтвердили место работы Степанова.

Отдел взыскания. © Петр Ковалев / ТАСС

В беседе с изданием он заявил, что не видит со своей стороны никаких нарушений, поскольку не занимается этим делом как судебный пристав. «Тут конфликта интересов быть не может, потому что я не веду это дело», — пояснил Степанов. По его словам, в Левобережный отдел он устроился в апреле 2021 года, а долг выкупил годом ранее.

В свою очередь Ильина утверждает, что пристав приобрел право требования долга у Наумова в мае 2020 года, однако сообщил об этом только в марте 2021-го.

Теперь юрист намерена выяснить, действительно ли Степанов не работал судебным приставом, когда выкупил долг.

Ранее в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Челябинской области рассказали о случае, когда коллекторам пришлось заплатить за угрозы должнику штраф, вдвое превышающий сумму долга.

Иногда коллекторов ждет участь и похуже штрафа. В июне 2021 года в городе Кохма Ивановской области местный житель открыл огонь по явившимся к нему сборщикам долгов, убил одного и двоих ранил.