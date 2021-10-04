Из-за глобального сбоя в Facebook Цукерберг потерял почти $7 млрд

Падение акций Facebook более чем на 5% уменьшило состояние основателя соцсети Марка Цукерберга почти на 7 млрд долларов.

Котировки компании падают из-за глобального сбоя, в результате которого соцсеть недоступна уже несколько часов.

По данным на 21.14 мск, капитал миллиардера сократился на 6,9 млрд долларов и оценивался в 115,8 млрд долларов, сообщает Forbes.

Таким образом, он опустился на 6-е место в списке Forbes.

Как отмечает издание, по состоянию на на 21:35 акции Facebook на бирже Nasdaq снижались на 5,63% к цене закрытия пятницы и стоили 323,69 долларов.



Ранее стало известно, что Facebook, Instagram и Whatsapp «упали» как в России, так и за рубежом.

Пользователи также сообщали о перебоях в работе Twitter, Google и Amazon. Перестал работать TikTok.

Глава IT-компании «Сорб Групп» Александр Виденев в комментарии «Ридусу» отметил, что «если „даундетектор“ показал одновременное падение всех сервисов, то вероятно речь идет о глобальном падении серверов».

По данным Bloomberg и TechCrunch, сбой мог быть вызван неполадками системы доменных имен (DNS).

