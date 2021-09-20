«Безумный шаг»: в Германии оценили попытки остановить «Северный поток — 2»

Вне зависимости от исхода выборов в бундестаг Германия не сможет остановить запуск газопровода «Северный поток — 2», заявил немецкий политолог Александр Рар.

Он напомнил, что строительство проекта уже завершено, а новое правительство сможет лишь попытаться остановить работу газопровода уже после его запуска.

Как известно, за такие меры активно выступает немецкая партия «Союз 90/Зеленые», а ряд экспертов полагают, что в случае ее победы на выборах немецкое правительство, поддерживающее проект, будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по «Северному потоку — 2».

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили „Северный поток — 2“, такой безумный шаг в первую очередь навредит самой Германии», — цитирует Рара «РИА Новости».

Газокомпрессорная станция "Славянская" газопровода "Северный поток-2" © Петр Ковалев/ТАСС

Он также подчеркнул, что поставки газа из России выгодны прежде всего для Берлина. По его словам, в Германии есть достаточно разумные и прагматически думающие люди, которые сумеют очень быстро объяснить ситуацию любому «зеленому» министру, вынашивающему сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией.

Напомним, что «Газпром» официально объявил об окончании строительства «Северного потока — 2». По прогнозу главы газовой компании Алексея Миллера, поставки российского газа в Европу по трубопроводу могут начать уже с 1 октября этого года.

Однако, по мнению американской журналистки, несмотря на то, что строительство газопровода уже завершено, оператору «Северного потока — 2» предстоит совершить трудоемкие технические работы, которые могут занять до трех месяцев.