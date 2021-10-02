Границы на севере Афганистана будет охранять батальон смертников

В Афганистане создан специальный батальон из боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном.

«Специальный батальон из смертников под названием „Лашкар-и-Мансури“ („Армия Мансура“) будет переброшен к афганским границам», — приводит агентство Khaama Press слова заместителя губернатора северо-восточной провинции Бадашхан муллы Нисара Ахмада Ахмади.

Он рассказал, что боевики из этого батальона участвовали в терактах, совершенных в отношении вооруженных сил свергнутого правительства и военнослужащих международной коалиции во главе с Вашингтоном.

«Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые воины носят специальные взрывные пояса, при помощи которых они осуществляли взрывы американских баз в Афганистане», — сообщил Ахмади.

Патрули талибов © AP / TASS

По данным агентства, помимо батальона смертников к северным афганским границам будут переброшены боевики из подразделения «Бадри-313», которые в 2021 году участвовали практически во всех ключевых наступательных операциях «Талибана» * с целью установления контроля над Афганистаном.

Талибы * стали активно использовать смертников для совершения терактов в Афганистане примерно с середины 2000-х годов, позаимствовав эту тактику у террористической сети «Аль-Каида» *.

Ранее министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф обратился к мировому сообществу с призывом подождать 20 месяцев, прежде чем судить о правлении «Талибана» *. При этом он отметил, что талибы * не просят помогать им или сотрудничать с ними, как это делал прежний режим.

* запрещенная в России террористическая организация.