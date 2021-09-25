Талибы* призвали мировое сообщество дать оценку их режиму через 20 месяцев

Министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф обратился к мировому сообществу с призывом подождать 20 месяцев, прежде чем судить о правлении запрещенного в РФ движения «Талибан» *.

При этом он отметил, что талибы * не просят помогать им или сотрудничать с ними, как это делал прежний режим.

«Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — приводит слова министра член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

Накануне стало известно, что талибы* попросили Россию помочь Афганистану снять санкции, выступив посредником на переговорах в Совбезе ООН. С таким призывом обратился представитель движения «Талибан» * Забихулла Муджахид.

Официальный представитель «Талибана"* Забиулла Муджахид © AP / TASS

В начале сентября постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя призвал США разморозить финансовые активы Афганистана, которые находятся у американцев. По его словам, эти деньги помогут стране решить гуманитарные проблемы. С таким же предложением выступил представитель Китая Гэн Шуан.

Кроме того, представители России, Китая и Пакистана на встрече с правительством Афганистана заявили, что поддержат страну в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

В то же время «Талибан"* установил в Афганистане государственный праздник — «день независимости от британцев, русских и американцев».

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.