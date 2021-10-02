Ученые выяснили, с какой целью мутирует коронавирус

По результатам исследования Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США выяснилось, что коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху.

Сравнив альфа и дельта варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV2, ученые пришли к выводу, что коронавирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.

По мнению исследователей, вирус распространяется через крупные капли или через гораздо более мелкие, которые перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV2 наиболее опасен.

Специалисты установили, что коронавирус меняется таким образом, чтобы лучше распространяться. Это открытие натолкнуло их на мысль о необходимости усовершенствования защитных масок, которые особенно необходимы на массовых мероприятиях, пишет газета The New York Times.

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Ранее эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, как развивается сейчас штамм SARS-CoV2, выявленный в России в конце зимы 2021 года и получивший название «русского». Большинство случаев заражения этим штаммом отмечены в России, на втором месте — Германия, также штамм наблюдался в США и Австралии.

Недавно профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, возглавляющий комиссию по COVID-19 журнала The Lancet, распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Это произошло из-за того, что их уличили в связах с американской организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии — одним из главных «подозреваемых» в создании вируса.