Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, возглавляющий комиссию по COVID-19 журнала The Lancet, распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса.

Это произошло из-за того, что их уличили в связах с американской организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии.

«Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения [коронавируса], которой была EcoHealth Alliance», — цитирует Сакса The Wall Street Journal.

По данным газеты, EcoHealth Alliance использовала американские средства на исследования коронавируса у летучих мышей, которые проводились совместно с Уханьским институтом вирусологии.

Как отмечает издание, до июня группу возглавлял президент организации Питер Дашак.

Сакс отметил, что комиссия журнала продолжит исследования происхождения COVID-19, а ее доклад будет опубликован в 2022 году.

Исследования © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Как стало известно недавно, Питер Дашак фактически выступил организатором публикации открытого письма группы авторитетных ученых, опубликованного в The Lancet в прошлом году, которое фактически закрыло научные дебаты о происхождении Covid-19, выставив сомневающихся в его естественном происхождении маргиналами.

Однако недавно проведенные расследования показали, что большинство подписантов этого письма, как и сам Дашак, имели конфликт интересов и так или иначе были связаны с институтом в Ухани.

Ранее «Ридус» писал о том, что предположения о возможности лабораторного, а не естественного происхождения COVID-19, активно дискутируемые во всем мире, получают все новые подтверждения. Группа исследователей DRASTIC получила доступ к документам, подтверждающим лабораторное происхождение китайского коронавируса и свидетельствующим о весьма противоречивом характере экспериментов прославившейся на весь мир лаборатории Института вирусологии в Ухани.

