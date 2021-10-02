«Фейки недели»: двойник Путина погиб во время массовой резни в Туле

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Смерть двойника Путина

Журналист-эмигрант Александр Сотник распространил сообщение о смерти двойника президента России Владимира Путина — некоего Аклаева Максима Борисовича.

В заметке Reddit, на которую ссылается Сотник, указано, что Аклаев якобы занимал должность «внешнего объекта № 4, выполняющего функции дублирования объекта № 1». Тело Максима Борисовича было кремировано на территории военной части № 48905.



Новость смерти двойника Путина, скорее всего, является фейком. Ресурс Reddit вряд ли можно считать надежным источником. На сайте в основном публикуются различные шутки и фотожабы. Кроме того, Владимир Путин неоднократно заявлял в своих интервью, что двойников у него «нет и никогда не было».

Массовая резня в Туле и Омске

Издание ТСН опубликовала новость о студенте, который якобы угрожал прийти в Тульский педагогический университет с оружием, чтобы «зарезать и расстрелять всех». К материалу журналисты приложили скриншоты переписки в студенческом чате.

Как выяснилось позже, информация о планирующейся в Туле бойне не соответствует действительности, пишет «МК в Туле» со ссылкой на компетентный источник в правоохранительных органах. Аналогичные фейки тиражируются еще в Красноярске, где местные СМИ сообщили о студенте Генрихе, угрожающем «всех вырезать», и в Омске.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Жертвами нападения стали шесть человек, еще 43 человека пострадали.

Стрелок был тяжело ранен при задержании. Несколько суток врачи боролись за его жизнь. Им пришлось ампутировать ему ногу.

Как стало известно 24 сентября, Бемансуров пришел в сознание и поинтересовался у врачей, есть ли у него родители, и почему они находятся не рядом с ним.

Медицинские эксперименты в детдомах Нижнекамска

В соцсетях появились сведения о начале экспериментальной вакцинации детдомовцев от коронавируса (COVID-19) в Нижнекамске.

«Сегодня ночью в детдоме привили всех детским экспериментальным „Спутником“. А над кем ещё ставить эксперименты? Их некому защитить», — гласит сообщение неизвестного автора.



Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина назвала новость фейком. Она напомнила, что детей до 18 лет от коронавируса не прививают.



«Сейчас в городе идет вакцинация от гриппа, но это совсем другая вакцина, и эту процедуру ежегодно осенью делают», — сказала Камелина в интервью изданию «Нижнекамска правда».