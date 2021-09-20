Опубликован список погибших при стрельбе в Пермском университете

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Самой младшей из жертв — 18 лет, самой старшей — 66.

Вот имена всех шестерых: Ксения Самченко (18 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Александра Мохова (20 лет), Анна Айгельдина (26 лет), Маргарита Энгауз (66 лет).

По данным «РЕН ТВ», число пострадавших достигло 28 человек.

Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. В настоящее время решается вопрос по транспортировке пациентов из Перми в Москву.

Городская клиническая больница № 4, где находятся пострадавшие во время стрельбы в Перми © Максим Григорьев/ТАСС

Состояние устроившего стрельбу крайне тяжелое, сообщил источник ФАН. По его словам, молодому человеку сделали операцию.

Напомним, утром 20 сентября учащийся вуза обстрелял студентов и сотрудников ПГНИУ. Подозреваемый в вооруженном нападении первокурсник юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров был тяжело ранен при задержании и находится в реанимации.

