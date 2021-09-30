«Спартак» победил итальянский «Наполи» в Лиге Европы

Московский «Спартак» одержал волевую победу над итальянским клубом «Наполи» в матче второго тура Ли Европы.

Игра проходила в Неаполе.

Пропустив гол в свои ворота уже на 12-й секунде, красно-белые все-таки сумели вырвать победу со счетом 3:2.



Матч «Наполи» — «Спартак» © EPA/TASS

Два мяча забил Квинси Промес, а еще один — Михаил Игнатов.

Большую часть матча «Спартак» играл в большинстве.

Ранее сообщалось, что приехавшие в Рим фанаты московского «Локомотива» не попадут на стадион, где российская команда сыграет 30 сентября с итальянским «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. На сайте столичного клуба сообщается, что на игру не будут допущены зрители, которые не являются гражданами Евросоюза или же не имеют вида на жительство в ЕС.

Такое решение приняли итальянские правоохранительные органы.