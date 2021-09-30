На матч «Лацио» - «Локомотив» в Риме не пустят российских болельщиков

Приехавшие в Рим фанаты московского «Локомотива» не попадут на стадион, где российская команда сыграет 30 сентября с итальянским «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

На сайте столичного клуба сообщается, что на игру не будут допущены зрители, которые не являются гражданами Евросоюза или же не имеют вида на жительство в ЕС.

Об этом уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций и играющие команды представители итальянской полиции.

В связи с этим пресс-служба «Локомотива» предупредила, что по решению итальянских правоохранительных органов на матч не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами РФ.

Чем вызвано такое решение, в итальянской полиции не объяснили.

Игра начнется в 22:00 мск.

Олимпийский стадион в Риме © EPA/TASS

Ранее «Ридус» писал о том, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков. Основанием для такого решения стало заявление бывшего игрока этого клуба Соломона Кверквелии. Он утверждает, что «Локомотив» не выплатил ему зарплату и премии по итогам сезона 2019−2020. Он также потребовал проценты в связи с долгой задержкой причитающихся ему выплат.