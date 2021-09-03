Жалоба футболиста не позволит «Локомотиву» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков.

Основанием для такого решения стало заявление бывшего игрока этого клуба Соломона Кверквелии.

Он утверждает, что «Локомотив» не выплатил ему зарплату и премии по итогам сезона 2019−2020. Он также потребовал проценты в связи с долгой задержкой причитающихся ему выплат.

Как сообщает пресс-служба РФС, иск футболиста был удовлетворен. Столичный клуб обязали погасить долг перед игроком в полной мере, а в качестве обеспечительной меры «Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов.

Болельщики "Локомотива" © fclm.ru

Обжаловать запрет можно будет только после погашения долгов, отмечается в сообщении.

Соломон Квирквелия выступал за «Локомотив» с 2017 по 2021 год, став в составе команды чемпионом страны и трехкратным обладателем Кубка России, сообщает «360». В настоящее время футболист играет за волгоградский «Ротор».

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ проголосовали за систему «10+15», которая подразумевает максимум 10 легионеров на поле и 15 россиян в заявке клуба.