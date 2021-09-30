Центр по обману клиентов Сбербанка обнаружен в центре Киева

В центре Киева недалеко от здания центрального аппарата Службы безопасности Украины обнаружен колл-центр, занимающийся обманом клиентов российского Сбербанка.

Об этом стало известно после того, как один из сотрудников «Страна.ua» устроился на работу в этот центр.

Он рассказал, что злоумышленники вынуждают клиентов банка переводить им деньги.

«Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками Сбербанка и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, взяли бы кредит и перевели деньги нам», — цитирует его газета «Известия».

По словам журналиста, в методичке написано, как это делать. Он отметил, что жертвами мошенников становятся пять-семь человек из 300, а еженедельная ставка работников компании составляет 100 долларов плюс 7,5% от «успешного» звонка.

«Бизнес серьезный. И вряд ли он мог бы существовать, не имея „крыши“ в силовых структурах», — считает автор статьи.

Ранее сообщалось, что после появления информации о грядущей модернизации бумажных денег в России мошенники стали ходить по квартирам и предлагать гражданам обменять старые банкноты на «новые».