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021421

Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих обменять старые банкноты

Георгий Самсонов
Купюры

Купюры

© Валерий Шарифулин/ТАСС

После появления информации о грядущей модернизации бумажных денег в России мошенники стали ходить по квартирам и предлагать гражданам обменять старые банкноты на «новые».

В ЦБ предупредили, что злоумышленники могут использовать сообщение о планируемом изменении дизайна бумажных денег для того, чтобы вводить пожилых граждан в заблуждение.

«Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно», — цитирует газета «Известия» замначальника ГУ ЦБ по ЦФО Ирину Тимоничеву.

Она заверила, что никаких обменных пунктов и акций организовано не будет.

Купюры. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.ru

Купюры. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.ru

В Центробанке также напомнили о финансовых пирамидах, большинство которых в столичном регионе ориентированы на пенсионеров и называют себя «кассами взаимопомощи», потребительскими обществами или кооперативами. Они предлагают людям вложиться в фермерские хозяйства, недвижимость и другие доходные, по словам мошенников, инвестиционные продукты.

Кроме того, регулятор предупредил о так называемом мисселинге, когда недобросовестные сотрудники банка вместо вклада могут навязать клиенту, например, полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или паи ПИФов.

Тимоничева также призвала россиян объяснить своим пожилым родственникам, что злоумышленники по телефону могут представиться работниками банка, Пенсионного фонда или даже сотрудниками полиции, пишет издание.

Как сообщал ранее «Ридус», в начале 2021 года Банк России объявил о предстоящей модернизации банкнотного ряда, в результате которой изменится внешний вид российских бумажных денег. Предполагается, что в следующем году в оборот поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

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Комментарии (2)

  • Small 899497671e
    coyoteOdinсегодня, 18:45

    хммм... смысл выпускать бумажную 10-ку? Оптимальный минимальный номинал банкноты - около 1 доллара или чуть меньше (у нас противоположная картина - самая мелкая бумажка это 5 рублей, т.е. 2 доллара, и неплохо было бы монету в 2 рубля заменить бумажкой), но бумажку 12 центов выпускать (если я с курсом российского не напутал) - нелогично. С учетом курса куда логичнее было бы ввести монету в 20 или 25 рублей (чтобы заполнить лакуну между 10-рублевой монетой и бумажным полтинником), а то 10 - слишком мелкая

  • Есть ответы (1)