Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих обменять старые банкноты

После появления информации о грядущей модернизации бумажных денег в России мошенники стали ходить по квартирам и предлагать гражданам обменять старые банкноты на «новые».

В ЦБ предупредили, что злоумышленники могут использовать сообщение о планируемом изменении дизайна бумажных денег для того, чтобы вводить пожилых граждан в заблуждение.

«Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно», — цитирует газета «Известия» замначальника ГУ ЦБ по ЦФО Ирину Тимоничеву.

Она заверила, что никаких обменных пунктов и акций организовано не будет.

Купюры. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.ru

В Центробанке также напомнили о финансовых пирамидах, большинство которых в столичном регионе ориентированы на пенсионеров и называют себя «кассами взаимопомощи», потребительскими обществами или кооперативами. Они предлагают людям вложиться в фермерские хозяйства, недвижимость и другие доходные, по словам мошенников, инвестиционные продукты.

Кроме того, регулятор предупредил о так называемом мисселинге, когда недобросовестные сотрудники банка вместо вклада могут навязать клиенту, например, полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или паи ПИФов.

Тимоничева также призвала россиян объяснить своим пожилым родственникам, что злоумышленники по телефону могут представиться работниками банка, Пенсионного фонда или даже сотрудниками полиции, пишет издание.

Как сообщал ранее «Ридус», в начале 2021 года Банк России объявил о предстоящей модернизации банкнотного ряда, в результате которой изменится внешний вид российских бумажных денег. Предполагается, что в следующем году в оборот поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.