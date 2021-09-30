Эксперт: проект бюджета РФ основан на народной программе «Единой России»

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета на 2022—2024 годы.

Документ предусматривает увеличение социальных расходов, дополнительное финансирование национальных проектов и положений народной программы «Единой России». Речь, в частности, идет о выплате пособий беременным женщинам, испытывающим материальные затруднения, об адресной поддержке семей с детьми, о проведении углубленной диспансеризации, о реализации программ медицинской реабилитации и о других инициативах.

«По сути, правительство и депутаты Госдумы приступили к воплощению в жизнь народной программы „Единой России“. Проект бюджета составлен на основе тех положений программы, которые партия власти вырабатывала совместно с обычными гражданами. Все социально значимые инициативы, обсуждаемые ранее в рамках предвыборной кампании, нашли свое отражение в документе», — прокомментировала «Ридусу» председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию руководитель Поискового движения России Елена Цунаева.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона рублей, а в 2024 году — 25,83 триллиона рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году — 25,24 триллиона рублей, в 2024 году — 26,35 триллиона рублей. На реализацию национальных проектов в 2022 году государство планирует потратить 2,74 триллиона рублей, в 2023 году — 2,88 триллиона рублей, а в 2024 году — 2,98 триллиона рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что многие важные решения по укреплению экономики и социальной сферы страны были инициированы «Единой Россией».

