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Путин: «Единая Россия» инициировала многие важные решения по укреплению РФ

Эдуард Футурье

© Kremlin.ru

Многие важные решения по укреплению экономики и социальной сферы страны были инициированы партией «Единая Россия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещаниис кабмином и руководством ЕР.

Глава государства напомнил, что народная программа, с которой единороссы идут на выборы в Госдуму, составлялась на основе обращений простых граждан.

«Это предложения о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощается в нормативные документы, планы и программы», — заявил президент.

Путин отметил, что «важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством».

«От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — заключил глава государства.

© Kremlin

В подготовке народной программы приняли участие более 2 миллионов россиян. Она состоит из двух разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя тематические блоки, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого россиянина.

В частности, в программе прописана «перезагрузка» здравоохранения РФ. По словам кандидата в Госдуму от «Единой России» и главного врача больницы в Каммунарке Дениса Проценко, «ключевое звено изменений — улучшение системы медицинской реабилитации».

Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на нее не пойдут. Особое внимание — отдаленным регионам и доступности медпомощи в них. Еще очень важный аспект — медкадры. В том числе на селе. У нас есть работающие программы, такие как „Земский доктор“, но они тоже требуют изменений. Нужно удерживать врачей на селе, ввести для них дополнительную мотивацию. Уверен, это поможет сделать эту работу престижной, — подчеркнул Проценко.

Также «Единая Россия» выступает за расширение социальной поддержки семей с детьми, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку лидеров предвыборного списка единороссов.

В ближайшее время партия намерена распространить пособия для малообеспеченных семей на детей старше 8 лет (сегодня материальная помощь оказывается лишь семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет). А дальше «Единая Россия» планирует сделать так, чтобы поддержкой были обеспечены семьи с детьми любого возраста: от рождения до окончания школы.

«Необходимо сделать так, чтобы люди в любой ситуации могли рассчитывать на поддержку от государства, которое берет на себя постоянные обязательства. Это постоянство в поддержке очень важно», — отметила Кузнецова.

Еще одна инициатива «Единой России», которая будет реализована при поддержке президента Владимира Путина, — программа капитального ремонта школ.

«Ожидания людей при реализации программы нужно оправдать без бюрократии и формального подхода к освоению выделенных средств, учитывая мнение людей на каждом этапе реализации программы», — сказала глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Она обратила внимание, что перечень школ, нуждающихся в ремонте, «Единая Россия» составляла совместно с жителями регионов.

«Подлежащих модернизации школ оказалось больше, чем предполагалось. Мы увеличили общее количество участвующих в программе объектов до 7300. Каждая школа должна соответствовать критериям качества», — подчеркнула Елена Шмелева.

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