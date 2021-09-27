Китайцам закрыли доступ на крупные криптобиржи

Пользователей из Китая больше не регистрируют на крупных криптобиржах.

Доступ к созданию новых учетных записей для китайских клиентов закрыли такие биржи, как Huobi и Binance, сообщает CNBC.

Основанная в 2017 году на Каймановых островах ведущая мировая криптобиржа Binance объявила о блокировке регистрации с использованием китайских номеров мобильных телефонов. Приложение больше недоступно для загрузки в КНР.

«Binance очень серьезно относится к своим обязательствам и стремится следовать требованиям местных регуляторов, где бы мы ни работали», — приводит телеканал слова представителя компании.

Одна из крупнейших в мире криптобирж Huobi, расположенная на Сейшельских островах, выступила с аналогичным заявлением. Она намерена не только прекратить регистрацию новых пользователей из материкового Китая, но также собирается постепенно удалить уже существующие учетные записи к полуночи 31 декабря 2021 года.

Биткоин. © Pixabay

Такие решения криптобирж вызваны недавними жесткими мерами Пекина по отношению к криптовалютам. Народный банк Китая (аналог Центрального банка) объявил 24 сентября все подобные операции незаконными. Эти меры коснулись и иностранных бирж, которым запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.

После появления этой новости в СМИ, курс биткоина упал на 3,7% до 42 090 доллара. На данный момент наиболее популярная криптовалюта стоит 43 524 доллара.

Китай объявил войну криптовалюте в мае 2021 года. В конце июня центральный банк страны приказал компаниям и платежным системам прекратить транзакции в криптовалюте, а в июле власти запретили использовать электроэнергию для майнинга (производство цифровых монет).