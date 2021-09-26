Во время стрельбы в Перми студент из Туркмении помог спасти 20 человек

Студент из Туркмении Овезберди Сабыров помог группе учащихся из более чем 20 человек быстро эвакуироваться за пределы Пермского университета, когда там началась стрельба.

Как сообщила пресс-служба вуза, во время тех трагических событий студент третьего курса химического факультета Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Внезапно он услышал звуки выстрелов и увидел бежавших мимо него с криками студентов. Кроме того, прямо на его глазах ранило охранника.

Сабыров понял, что нужно срочно искать запасной выход. Собрав всех своих туркменских и русских друзей, а также прихватив заодно всех, кто был рядом, он повел их в сторону корпуса № 7. Там им показали эвакуационный выход, и в итоге Сабыров смог вывести на улицу более 20 человек.

Он первым выбежал за пределы кампуса, по пути предупредив прохожих об опасности, и позвонил в полицию.

В сообщении пресс-службы университета указывается на то, что Сабыров знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, поскольку на родине в Туркмении он два года отслужил в армии.

Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Жертвами нападения стали шесть человек, еще 43 человека пострадали.

Стрелок был тяжело ранен при задержании. Несколько суток врачи боролись за его жизнь. Им пришлось ампутировать ему ногу.

Как стало известно 24 сентября, Бемансуров пришел в сознание и интересовался у врачей, есть ли у него родители, и почему они находятся не рядом с ним.