Сторонники однополых браков побеждают на референдуме в Швейцарии

По предварительным данным, свыше 60% участников референдума в Швейцарии поддержали легализацию в стране однополых браков.

К 16.03 мск за инициативу «брак для всех» было отдано 63,5% голосов в 23 кантонах и полукантонах из 26.

Эти данные, собранные социологическим институтом gfs. bern, опубликовала швейцарская телерадиокомпания SRF.

Как отмечает «РИА Новости», в конце прошлого года парламент Швейцарии одобрил «брак для всех», также разрешив предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы.

Ярыми противниками инициативы выступили парламентская Швейцарская народная партия и консервативный Федерально-демократический союз (EDU), которые собрали подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу.



Национальный флаг Швейцарии. © pixabay.com

Примечательно, что лица одного пола могли оформлять в Швейцарии отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства уже с 2007 года, однако им, в частности, не разрешалось усыновлять детей.

На данный момент однополые браки легализованы в 28 странах, включая 16 европейских государств. Нидерланды первыми узаконили такие браки в 2001 году.



Большинство россиян (75%) отрицательно относятся к заключению однополых браков. Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 10 июля.



Напомним, после рассмотрения исков однополых пар, которым отказали в регистрации их браков,.в ЕСПЧ заявили, что запрет однополых браков в России является нарушением Европейской конвенции о правах человека.

В Госдуме назвали требования ЕСПЧ об однополом браке противоречащими Конституции РФ.

