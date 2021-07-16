В ГД назвали требования ЕСПЧ об однополом браке противоречащими Конституции

Рекомендации ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России противоречат Конституции РФ.

Соответствующее заявление принял Совет Госдумы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее в ЕСПЧ сказали, что запрет однополых браков в России является нарушением Европейской конвенции о правах человека. Заявление было сделано после того, как суд рассмотрел иски однополых пар, которым отказали в регистрации их браков.

«Все члены совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам „ценностей“. Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции», — цитирует Володина «РИА Новости».

Представители разных политических фракций, руководствуясь интересами россиян, «категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу «ценностей», уточняется в заявлении совета Госдумы.



Также в тексте заявления говорится, что решение ЕСПЧ «является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны».

Кроме того, обращается внимание, что в соответствии со статьей 79 Конституции, решения международных судов, противоречащие основному закону, не имеют в России юридической силы и не подлежат исполнению.