Лавров: ООН должна согласовывать новые нормы межгосударственного общения

В первую очередь все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что никто не выступает против правил как таковых, и напомнил, что устав ООН представляет собой именно свод правил, но одобренных всеми странами мира.

«Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», — цитирует Лаврова ТАСС.

По словам главы МИД РФ, в настоящее время все чаще принижается роль ООН в урегулировании глобальных кризисных ситуаций. Он обратил внимание, что последнее время наблюдаются настойчивые попытки принизить роль ООН в решении ключевых проблем современности, задвинуть ее на второй план или превратить в послушный инструмент для продвижения чьих-то эгоистичных интересов.

«Такие попытки отчетливо проявляются в концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которую Запад настойчиво внедряет в политический оборот в противовес международному праву», — подытожил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ назвал доказательства вмешательства США в российские парламентские выборы. По его словам, факт вмешательства прослеживается в отказе ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент.

Напомним, Сергей Лавров вошел в федеральный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму. Министр отмечал, что для него является честью войти в пятерку лидеров предвыборного списка партии власти.

