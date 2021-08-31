найти ×
   
  • USD
    73.28
  • EUR
    86.67
СохранитьСохранено0
×

-102148

Лавров назвал честью участие в выборах в Госдуму

Эдуард Футурье

© Пресс-служба президента России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает честью приглашение президента Владимира Путина войти в пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России».

«В этом качестве я буду продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной Путиным концепции внешней политики», — сказал Лавров.

Наряду с главой МИЛ в спилке единороссов оказались министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)