Лавров назвал честью участие в выборах в Госдуму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает честью приглашение президента Владимира Путина войти в пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России».

«В этом качестве я буду продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной Путиным концепции внешней политики», — сказал Лавров.

Наряду с главой МИЛ в спилке единороссов оказались министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму.