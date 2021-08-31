Лавров назвал честью участие в выборах в Госдуму
- 31 августа 2021, 14:53
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает честью приглашение президента Владимира Путина войти в пятерку лидеров предвыборного списка «Единой России».
«В этом качестве я буду продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной Путиным концепции внешней политики», — сказал Лавров.
Наряду с главой МИЛ в спилке единороссов оказались министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Напомним, что с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму.
Войти через социальные сети: