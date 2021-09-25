Зюганов: КПРФ поддерживает действия Путина

Коммунистическая партия РФ всецело поддерживает действия президента Владимира Путина, направленные на развитие России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с главой государства, на которой подводились итоги выборов в Госдуму, передает ТАСС.

«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной», — заверил Зюганов.



Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, а партия «Новые люди» — 13 мандатов.

«По одному мандату получили „Родина“, „Гражданская платформа“, Партия роста, пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.