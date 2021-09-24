Центризбирком признал выборы в Госдуму состоявшимися и утвердил их итоги

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал «Ридусу» ограничения, которые Facebook наложил на распространение слов протодиакона Русской православной церкви Владимира Василика о «страшном конце», который ждет Европу за чрезмерную толерантность к ЛГБТ.

Ранее Владимир Василик, комментируя скандал с лютеранским пастором-геем из Швеции, отказавшимся венчать гетеросексуальные пары, выступил с заявлением, что «Европа на всех парах летит в преисподнюю» и «конец ее будет страшен».

Либо это будет быстрый конец, подобный Содому и Гоморре — в огне ядерной или иной войны, либо в огне какой-либо ужасной природной катастрофы. Либо это будет медленный и постыдный конец, когда разложившихся и оскотинившихся европейцев завоюют новые варвары: арабы, турки и т. п. — люди, может быть, более простые, но более нравственные, более чистые, более жизнелюбивые, которые рожают по пять-десять детей в отличие от чайлдфри-европейцев. И в отличие от европейцев, умеют работать, умеют терпеть, умеют самоорганизовываться и занимаются делом. И если они вырежут подобных извращенцев или вышвырнут их на помойку жизни — то это будет вполне естественный и заслуженный ими конец. Но это будет, к сожалению, и конец христианской Европы, как таковой, — приводит слова протодиакона портал «Русская народная линия».

О том, что Facebook пресекает распространение тирады Василика, сообщил в своем Telegram-канале блогер и публицист Павел Пряников, который попытался поделиться высказыванием служителя РПЦ, но был забанен за это на трое суток.

Цитата Василика нарушила нормы Facebook о «враждебных высказываниях». © facebook.com

В ФБ прилетел бан за такую цитату российского попа, — заявил Пряников в канале «Толкователь».

Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Ридусом» подчеркнул, что отец Владимир на «Русской линии» выразил свое частное мнение, а не мнение церкви в целом, и осудил администрацию Facebook за попытки не допустить его в публичное пространство.

Произвольная цензура, которую осуществляет руководство ряда зарубежных социальных сетей и платформ — это не новость для современного состояния вещей. Особенно цензурируют тех, кто выступает с нравственной позиции, а позиция против гомосексуальных браков — это именно нравственная позиция. Тем меньше доверия соцсети будут получать со стороны людей, потому что далеко не все согласны с их воззрениями, — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ добавил, что «нельзя не согласиться» с тем, что уравнивание ЛГБТ-союзов с традиционными семьями в ряде западных церквей — явный отход от христианской этики. Но в то же время Кипшидзе призвал не сажать всех европейцев в одну лодку:

Далеко не все европейцы поддерживают эту политику. Существует значительное количество христианских общин и общественных организаций, которые не разделяют такие подходы. К сожалению, их мнение чаще всего маргинализируется, — сказал Вахтанг Кипшидзе «Ридусу».

Год назад, в разгар новой крупномасштабной войны в Нагорном Карабахе, Владимир Василик призвал российское руководство к решительному вмешательству в военные действия между Азербайджаном и Арменией, усмотрев в них интриги «наших заокеанских «друзей» и попытку «через армяно-азербайджанский конфликт поджечь Кавказ».