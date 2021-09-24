Украина обвинила российскую авиацию во вторжении в зону учений ВСУ

Командование воздушных сил ВС Украины заявило о «грубом нарушении порядка использования воздушного пространства» российскими самолетами-разведчиками.

Киев утверждает, что они якобы неоднократно залетали в зону, которую Украина зарезервировала для военных учений.

В заявлении командования уточняется, что Су-24МР и Ил-20 оказались в акватории Черного моря, где проводились боевые стрельбы украинских зенитных ракетных войск и войск ПВО.

«Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

При этом в командовании не уточнили, о каких именно учениях идет речь.

Ил-20 © Максим Кузовков/ТАСС

Как отмечает «РЕН ТВ», в настоящее время на Украине проводятся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2021» с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. В частности, они проходят в акватории Черного и Азовского морей. Предполагается, что учения продлятся до 30 сентября.

Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Ранее сообщалось, что на территории Сумской области началось активное инженерное обустройство границы с Россией. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, эти меры предприняты с целью обеспечения безопасности и обороны на случай «вооруженной агрессии».