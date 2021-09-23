Фетисов назвал своего кандидата на место главного тренера сборной РФ
- 23 сентября 2021, 19:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, победивший на выборах в Подольском одномандатном округе и ставший членом новой Госдумы, рассказал о подготовке российских хоккеистов к зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года и назвал своих кандидатов в тренерский состав команды.
По его словам, на данный момент еще ничего не готово, поскольку еще нет главного тренера сборной.
«Я считаю, что нужно собирать совет старейшин, всех тех, кто играл в НХЛ, кто понимает, как работает система», — заявил Фетисов в беседе с kp.ru.
Он обратил внимание на то, какой состав тренеров и менеджеров собран в Канаде. «Это выдающиеся хоккеисты, выдающиеся менеджеры, выдающиеся тренеры», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.
Фетисов отметил, что если российские хоккеисты будут видеть, что за ними нет такой управленческой, тренерской и консультативной команды, то, наверное, они не будут себя чувствовать так уверенно.
По его мнению, помимо назначения тренера, необходимо заранее собрать сборную, поскольку это важно с психологической точки зрения.
В качестве своей кандидатуры на пост главного тренера сборной России он назвал известного в прошлом хоккеиста Сергея Федорова, сейчас возглавляющего ЦСКА.
«И Славу Козлова в помощники ему. Они очень грамотные ребята в плане хоккея, я имею в виду опыт. Гончар, по-моему, работал тренером. Вот эти трое на лавке могут стоять», — сказал Фетисов в интервью изданию, добавив, что подключиться в качестве консультантов могут Игорь Ларионов, Валерий Каминский и Алексей Жамнов.
Напомним, на чемпионате мира по хоккею, который в этом году проходил в Риге, сборная России проиграла канадцам в четвертьфинале.
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