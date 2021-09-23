Фетисов назвал своего кандидата на место главного тренера сборной РФ

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, победивший на выборах в Подольском одномандатном округе и ставший членом новой Госдумы, рассказал о подготовке российских хоккеистов к зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года и назвал своих кандидатов в тренерский состав команды.

По его словам, на данный момент еще ничего не готово, поскольку еще нет главного тренера сборной.

«Я считаю, что нужно собирать совет старейшин, всех тех, кто играл в НХЛ, кто понимает, как работает система», — заявил Фетисов в беседе с kp.ru.

Он обратил внимание на то, какой состав тренеров и менеджеров собран в Канаде. «Это выдающиеся хоккеисты, выдающиеся менеджеры, выдающиеся тренеры», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Фетисов отметил, что если российские хоккеисты будут видеть, что за ними нет такой управленческой, тренерской и консультативной команды, то, наверное, они не будут себя чувствовать так уверенно.

По его мнению, помимо назначения тренера, необходимо заранее собрать сборную, поскольку это важно с психологической точки зрения.

В качестве своей кандидатуры на пост главного тренера сборной России он назвал известного в прошлом хоккеиста Сергея Федорова, сейчас возглавляющего ЦСКА.

Сергей Федоров © Официальный сайт ХК ЦСКА

«И Славу Козлова в помощники ему. Они очень грамотные ребята в плане хоккея, я имею в виду опыт. Гончар, по-моему, работал тренером. Вот эти трое на лавке могут стоять», — сказал Фетисов в интервью изданию, добавив, что подключиться в качестве консультантов могут Игорь Ларионов, Валерий Каминский и Алексей Жамнов.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею, который в этом году проходил в Риге, сборная России проиграла канадцам в четвертьфинале.

