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«Голос» признал объективными результаты электронного голосования в Москве

Эдуард Футурье

Общественный штаб Москвы, возглавляемый главным редактором крупнейшей либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, публично признал, что «каких-либо следов взлома дистанционного электронного голосования в столице не обнаружено», а «голоса избирателей расшифрованы и подсчитаны правильно». Об этом сообщил кандидат исторических наук, эксперт ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Олег Иванников.

Вывод Общественного штаба основан на результатах аудита самой системы электронного голосования. Для проведения такого аудита была создана отдельная группа. Ее, между прочим, возглавил сопредседатель движения в защиту прав избирателей „Голос“ (организация признана в России иностранным агентом) Григорий Мельконьянц. В общем, Алексей Венедиктов и один из вождей наиболее раскрученной в СМИ иноагентской структуры открыто признали честность электронного голосования в Москве. Спрашивается, кто еще должен признать это, чтобы у скептиков наконец-то отпали последние сомнения? — вопрошает господин Иванников.

Ранее профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, политтехнолог Олег Матвейчев заявил, что пересчет голосов избирателей, полученных в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве, никакого влияния на результаты избирательной гонки не окажет. 

«Все разговоры о неправильности дистанционного электронного голосования затевает проигравшая сторона, забывая, что у любого преступления должен быть мотив. „Единая Россия“, если бы она проиграла во всех одномандатных округах Москвы, не лишилась бы конституционного большинства. Единороссы получили по итогам голосования 324 мандата. Ну, отнимите от них 15… Что изменилось бы? Ничего! А зачем тогда, спрашивается, идти на какие-то фальсификации?» — пояснил эксперт.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.

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В РПЦ осудили бан в Facebook за репост слов протодиакона о «конце Европы»

Валентин Лазарев
Протодиакон Владимир Василик

Протодиакон Владимир Василик

© youtube.com

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал «Ридусу» ограничения, которые Facebook наложил на распространение слов протодиакона Русской православной церкви Владимира Василика о «страшном конце», который ждет Европу за чрезмерную толерантность к ЛГБТ.

Ранее Владимир Василик, комментируя скандал с лютеранским пастором-геем из Швеции, отказавшимся венчать гетеросексуальные пары, выступил с заявлением, что «Европа на всех парах летит в преисподнюю» и «конец ее будет страшен».

Либо это будет быстрый конец, подобный Содому и Гоморре — в огне ядерной или иной войны, либо в огне какой-либо ужасной природной катастрофы. Либо это будет медленный и постыдный конец, когда разложившихся и оскотинившихся европейцев завоюют новые варвары: арабы, турки и т. п. — люди, может быть, более простые, но более нравственные, более чистые, более жизнелюбивые, которые рожают по пять-десять детей в отличие от чайлдфри-европейцев. И в отличие от европейцев, умеют работать, умеют терпеть, умеют самоорганизовываться и занимаются делом. И если они вырежут подобных извращенцев или вышвырнут их на помойку жизни — то это будет вполне естественный и заслуженный ими конец. Но это будет, к сожалению, и конец христианской Европы, как таковой, — приводит слова протодиакона портал «Русская народная линия».
Протодиакон Владимир Василик

Протодиакон Владимир Василик

© youtube.com

О том, что Facebook пресекает распространение тирады Василика, сообщил в своем Telegram-канале блогер и публицист Павел Пряников, который попытался поделиться высказыванием служителя РПЦ, но был забанен за это на трое суток.

Цитата Василика нарушила нормы Facebook о

Цитата Василика нарушила нормы Facebook о «враждебных высказываниях».

© facebook.com

В ФБ прилетел бан за такую цитату российского попа, — заявил Пряников в канале «Толкователь».

Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Ридусом» подчеркнул, что отец Владимир на «Русской линии» выразил свое частное мнение, а не мнение церкви в целом, и осудил администрацию Facebook за попытки не допустить его в публичное пространство.

Произвольная цензура, которую осуществляет руководство ряда зарубежных социальных сетей и платформ — это не новость для современного состояния вещей. Особенно цензурируют тех, кто выступает с нравственной позиции, а позиция против гомосексуальных браков — это именно нравственная позиция. Тем меньше доверия соцсети будут получать со стороны людей, потому что далеко не все согласны с их воззрениями, — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ добавил, что «нельзя не согласиться» с тем, что уравнивание ЛГБТ-союзов с традиционными семьями в ряде западных церквей — явный отход от христианской этики. Но в то же время Кипшидзе призвал не сажать всех европейцев в одну лодку:

Далеко не все европейцы поддерживают эту политику. Существует значительное количество христианских общин и общественных организаций, которые не разделяют такие подходы. К сожалению, их мнение чаще всего маргинализируется, — сказал Вахтанг Кипшидзе «Ридусу».

Год назад, в разгар новой крупномасштабной войны в Нагорном Карабахе, Владимир Василик призвал российское руководство к решительному вмешательству в военные действия между Азербайджаном и Арменией, усмотрев в них интриги «наших заокеанских «друзей» и попытку «через армяно-азербайджанский конфликт поджечь Кавказ».

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