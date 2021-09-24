«Голос» признал объективными результаты электронного голосования в Москве

Общественный штаб Москвы, возглавляемый главным редактором крупнейшей либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, публично признал, что «каких-либо следов взлома дистанционного электронного голосования в столице не обнаружено», а «голоса избирателей расшифрованы и подсчитаны правильно». Об этом сообщил кандидат исторических наук, эксперт ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Олег Иванников.

Вывод Общественного штаба основан на результатах аудита самой системы электронного голосования. Для проведения такого аудита была создана отдельная группа. Ее, между прочим, возглавил сопредседатель движения в защиту прав избирателей „Голос“ (организация признана в России иностранным агентом) Григорий Мельконьянц. В общем, Алексей Венедиктов и один из вождей наиболее раскрученной в СМИ иноагентской структуры открыто признали честность электронного голосования в Москве. Спрашивается, кто еще должен признать это, чтобы у скептиков наконец-то отпали последние сомнения? — вопрошает господин Иванников.

Ранее профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, политтехнолог Олег Матвейчев заявил, что пересчет голосов избирателей, полученных в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве, никакого влияния на результаты избирательной гонки не окажет.

«Все разговоры о неправильности дистанционного электронного голосования затевает проигравшая сторона, забывая, что у любого преступления должен быть мотив. „Единая Россия“, если бы она проиграла во всех одномандатных округах Москвы, не лишилась бы конституционного большинства. Единороссы получили по итогам голосования 324 мандата. Ну, отнимите от них 15… Что изменилось бы? Ничего! А зачем тогда, спрашивается, идти на какие-то фальсификации?» — пояснил эксперт.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.